Nevşehir Adalet Sarayı'na girişler kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Adalet Sarayı'na girişler kapatıldı - Son Dakika

Nevşehir Adalet Sarayı'na girişler kapatıldı

6 saat önce

Nevşehir Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mahkemeler ileri bir tarihe ertelenirken, adalet sarayına vatandaşların girişi yasaklandı.

Nevşehir Adalet Sarayı'na girişler kapatıldı, System.String[]

Nevşehir Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mahkemeler ileri bir tarihe ertelenirken, adalet sarayına vatandaşların girişi yasaklandı.


Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Nevşehir Adalet Sarayı'nda da mahkemeler ileri bir tarihe ertelendi. Adalet Sarayı'na giden vatandaşlar alınan önlemler kapsamında içeriye alınmıyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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