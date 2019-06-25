Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri (2)
1 saat önce
Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:04 Kaynak: AA
Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Almanya
'dan posta yoluyla bir mahkemenin kalemine gönderilen zarfın içinden sarı renkli toz çıktı. Bunun üzerine durum başsavcılığa bildirildi.
Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olması ihtimaline karşı, tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adliyede önlem alan AFAD
ekipleri, şüpheli tozu incelemeye aldı.
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