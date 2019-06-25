Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gelen ve içinden toz çıkan zarf panik yaşattı
1 saat önce
Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Adliyesi'ne Hollanda
'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı. Yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye AFAD
ve uzman ekipler yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, bu sabah Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla bir zarf gönderildi. Gönderilen zarfı alan ve açan görevliler, zarfın içinden tozun çıkması sonrasında paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Nevşehir Adliyesi'ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin adliye içindeki incelemeleri sürürken, zarfı açan adliye personeli hastaneye sevk edildi. - NEVŞEHİR
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