Nevşehir Adsm'de Çocuklara Yönelik Etkinlik

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne (ADSM) yarı yıl tatilinde tedavi için gelen çocuklara yönelik "Sıfır Atık Etkinliği" düzenlendi.

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne (ADSM) yarı yıl tatilinde tedavi için gelen çocuklara yönelik "Sıfır Atık Etkinliği" düzenlendi.





Ebeveynleri ile birlikte hastaneye müracaat eden çocuklara, bekleme salonunda slayt ve video gösterimi ile geri dönüşümün önemi anlatılarak, resim ve el işi etkinliği gerçekleştirildi.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi, atığın geri kazanımının sağlanması çalışmalarına katkı amacıyla düzenlenen etkinlikte keyifli vakit geçiren çocuklara ayrıca "sıfır atık gönüllü elçisi" rozeti hediye edildi.

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