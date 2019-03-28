Son Dakika Haberleri: Nevşehir AK Parti Adayı Rasim Arı " Hayalimizde Ki Şehir ile Şehrimize Nefes Aldıracağız"

Nevşehir AK Parti Adayı Rasim Arı " Hayalimizde Ki Şehir ile Şehrimize Nefes Aldıracağız"

29 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Nevşehir'de vatandaşların AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'ya desteği her geçen gün artmaya devam ediyor.

Nevşehir AK Parti Adayı Rasim Arı
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Nevşehir'de vatandaşların AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'ya desteği her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sanayide, kafelerde, sokakta, statta, evlerde, iş yerlerinde partili partisiz 7'den 70'e her kesimin bağrına bastığı Rasim Arı hem halkın isteklerini dinliyor, hem de yeni dönemde yapacağı hizmetlerle ilgili halkın görüşlerini alıyor.

Seçim çalışmalarına başladığı ilk günden beri ortaya koyduğu vizyon projelerle ve Nevşehir' in yıllardır süregelen sorunlarına ürettiği çözümlerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Arı vatandaşlarla sohbetleri sırasında, "Elimizden gelenin fazlasını yaparak şehrimizi marka bir şehir haline getireceğiz. Bu seçimi çok istiyoruz ve 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle bu ipi biz göğüsleyeceğiz. 1 Nisan'dan sonra Nevşehir'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Ayrım yapmaksızın herkesin başkanı olacağız. Bu niyetle Allah sonumuzu inşallah hayır eder. Hayalimizdeki şehir Nevşehir için hazırladığımız projelerimizle şehrimize nefes aldıracağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tarafından 'Gönüllerin Başkanı' olarak nitelendirilen Rasim Arı'ya olan ilgi ve desteklerin 31 Mart'ta sandıklara yansıması bekleniyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:10 Kaynak: İHA

AK Parti, Rasim Arı, Nevşehir, Politika
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