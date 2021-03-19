Petrol arama çalışmalarına başlanacak olması vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Petrol arama çalışmalarına başlanacak olması vatandaşları sevindirdi

19.03.2021 12:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bir firmaya Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir il sınırlarında petrol arama ruhsatı verilmesi bölge halkını heyecanlandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bir firmaya Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir il sınırlarında petrol arama ruhsatı verilmesi bölge halkını heyecanlandırdı.

İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'nin Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir il sınırları içinde kalan 60 bin 247 hektar yüzölçümüne sahip saha ile Nevşehir ve Aksaray il sınırları içinde kalan 30 bin 202 hektar alanda 5 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanması, yeni istihdam alanları oluşacağına inanan vatandaşları sevindirdi.

Nevşehir esnafından Sinan Konukaldı, AA muhabirine, bölgede petrol bulunmasının kent ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Nevşehir'de petrol bulunursa istihdam oluşur. Turizmin yanında ikinci bir kapı açılır. Her yerde çıkıyor da neden Nevşehir'de de olmasın. Konuşulanlara göre Kozaklı ilçesi tarafında petrol olma ihtimali yüksek deniliyor. Heyecanla bekliyoruz." dedi.

İsmail Üzümcü ise kararın bölge halkı açısından umut verici olduğunu ifade ederek, "Bölgemiz maden bakımından zengin. Bims madeni sayesinde birçok briket fabrikası açıldı ve istihdama katkı sağlandı. Bazı firmalar arama yaparak termal su yataklarını keşfetti. Benzer çalışmayla akaryakıt konusunda da önemli bir başarı elde edileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da bölgede istihdamın artmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, petrol arama faaliyetlerinin bu yöndeki gayretlerini kolaylaştırabileceğini dile getirdi.

Bölgedeki petrol arama çalışmalarının olumlu neticeleneceğine inandığını aktaran Savran, "Özel bir girişimcinin talebi doğrultusunda petrol arama ruhsatı verildi. Muhtemelen daha önce fizibilitesi yapılmış ve petrol çıkma ihtimali yüksek olduğu için bu başvuru yapılmıştır. Bu, ülkemiz ve Nevşehir için ciddi bir kaynak. Çağımızda enerji çok önemli, petrol de enerji kaynaklarının başında geliyor. Bölgede bir petrol yatağı bulunursa getireceği finansal gelirle kalkınmaya da çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Petrol arama çalışmalarına başlanacak olması vatandaşları sevindirdi
Petrol arama çalışmalarına başlanacak olması vatandaşları sevindirdi
Petrol arama çalışmalarına başlanacak olması vatandaşları sevindirdi
Petrol arama çalışmalarına başlanacak olması vatandaşları sevindirdi

Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petrol arama çalışmalarına başlanacak olması vatandaşları sevindirdi - Son Dakika


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