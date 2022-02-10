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Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı

10.02.2022 11:17
Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı

Nevşehir ve çevresinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma yer yer trafiğin aksamasına neden olurken; Nevşehir-Aksaray karayolu ulaşıma kapandıSabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma yer yer trafiğin aksamasına neden olurken; Nevşehir- Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı. Nevşehir'den Aksaray istikametine gidecek olan araçlar Nevşehir çıkışında terminal kavşağından tekrar şehir merkezi istikametine yönlendiriliyor. Acıgöl istikametine daha önceden geçen araçlar da Acıgöl İlçe merkezine ve ya uygun tesislere yönlendiriliyor. Nevşehir Organize Sanayi bölgesinin de aynı istikamette olmasından dolayı sabah saatlerinde Aksaray yolunda trafikte yoğunluk yaşandı. Organize Sanayi Bölgesine gidecek araçlar da tekrar şehir merkezine yönlendirildi.

Nevşehir Aksaray karayolunda bulunan Alayhan rampalarında çok sayıda tırların makaslama yaptığı ve yolu trafiğe kaptığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı
Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı
Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı
Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı
Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı

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Nevşehir, Aksaray, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Aksaray yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
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