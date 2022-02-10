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Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli

10.02.2022 14:03
Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli

NEVŞEHİR'de etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oldu.

NEVŞEHİR'de etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oldu. Nevşehir- Aksaray yolunda ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Aksaray yolu da bir süre ulaşıma kapandı. Aksaray yönüne giden sürücüler, Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında polis ekiplerince şehir merkezine yönlendirildi. Nevşehir'in Acıgöl ilçesi yönüne giden sürücüler de ilçe merkezi ile tesislerde bekletiliyor. Nevşehir Hacıbektaş Gümüşkent kavşağında da yoğun tipi ve sis nedeniyle polisler, sürücüleri uyarıyor. Nevşehir- Aksaray yolunda ulaşım, kontrollü sağlanıyor.


Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli
Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli
Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli
Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli
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Nevşehir, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir-Aksaray yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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