Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü - Son Dakika

Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü

08.04.2021 08:09
Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan ve 15 Temmuz, Güzelyurt ve 2000 Evler Mahallelerini besleyen içme suyu ana hattı yenilendi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da Ankara dönüşünde gece mesaisindeki belediye ekiplerini yalnız bırakmadı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte Jandarma Kavşağı karşısında bulunan Göktürk Caddesi'ndeki içme suyu ana hattında bulunan 1980'li yıllardan bu yana kullanılan eski asbestli içme suyu boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirildi.

Belediye ekipleri yenilenen hattın devreye sokulması sırasında yaşanılacak kesintiden dolayı bu mahallelerde bulunan vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gece boyunca çalıştı.

Ekipler içme suyu ana hattı ile birlikte abone bağlantıları ve vanaları da yenilerken çalışmalar sırasında akşam saat 22.00'dan itibaren 15 Temmuz, Güzelyurt ve 2000 Evler Mahalleleri'nde su kesintisine gidildi.

Çok sayıda iş makinesi ile birlikte belediye personelinin görev aldığı çalışma ile birlikte güçlendirilen altyapı sayesinde eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintileri önlenerek bölge sağlam bir altyapıya kavuşturuldu.

Bu arada gün içerisinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da gece saatlerinde Nevşehir'e döndü.

Kente gelir hgelmek Güzelyurt Mahallesi'ndeki çalışma alanını ziyaret eden Başkan Savran, burada Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler alan Savran, gece mesaisindeki belediye ekiplerine kolaylıklar diledi.

Savran burada yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi olarak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenilemesi ile sıcak asfalt çalışmaları için bu yaz 15 Temmuz, Güzelyurt ve 2000 Evler Mahallelerine yaklaşık 35 Milyon Liralık bir yatırım yapacaklarını açıkladı.

Gerçekleştirilen bu dev altyapı ve üstyapı hamlesi ile birlikte kentin bu bölgesinin de sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulacağını kaydeden Savran, sıcak asfalt seriminin de gerçekleştirileceği bu bölgelerde uzun yıllar bir daha altyapı için kazı çalışması gerçekleştirilmeyeceğini vurguladı.

Çalışmalar sırasında vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için belediye ekiplerinin gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürdüğünü, bugünde sabaha kadar görevlerinin başında olacağını ifade eden Savran,"Yaptığımız bu çalışma mahalle sakinlerimizin ileriki zamanlarda altyapıdan kaynaklı sıkıntı yaşamaması ve ulaşım konforu için. Bunun bilincinde olan ve bizlere bu konuda her zaman destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Personellerimizin de özverili çalışmaları sayesinde Göktürk Caddemizi sıcak asfalt öncesinde stabilize olarak trafiğe açacağız" dedi.

Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü

15 Temmuz, Nevşehir, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü - Son Dakika


Son Dakika

Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağmur, kar ve fırtına uyarısı Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağmur, kar ve fırtına uyarısı Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi         
08:54
Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu         
08:25
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı         
08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepler ayrı başlıklarda incelenecek SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepler ayrı başlıklarda incelenecek         
03:48
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
23:24
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi         
19:38
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 09:15:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei