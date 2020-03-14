NEVŞEHİR Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel NEVŞEHİR Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor - Son Dakika

NEVŞEHİR Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor

7 saat önce

Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyorNEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler araçlarını yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkatıyor.

Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler araçlarını yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkatıyor.

Oto yıkama dükkanı bulunan Asım Çapacı, müşterilerinin araçlarını, koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkıyor. Asım Çapacı, son 2 gündür yüksek ısı kaynağı oluşturan buhar enerjisi ile yıkama işlemine sürücülerin ilgi gösterdiğini söyledi. Çapacı, "10 yıldan bu yana oto yıkamacılığı yapıyorum. Bu süreçte araçları normal yolla yıkadığımız gibi buhar enerjisi kullanarak da yıkıyorduk. Koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında buharlı sistemli yıkama yaptırmak isteyen oto sahiplerinin taleplerini karşılamakta oldukça zorlanıyoruz. İnternet sayfamız kanalıyla randevulu sisteme bile geçtik. Gece yarılarına kadar araç sahiplerinin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. 160 derecede yüksek bir ısı kaynağında her türlü virüs ve bakteri yaşamıyor, bu nedenle araçlar daha hijyenik ve temiz oluyor? ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:56 Kaynak: DHA
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