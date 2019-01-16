Nevşehir-Avanos Yolu Trafiğe Kapandı
1 saat önce
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir ile Avanos arasındaki yol trafiğe kapandı.
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir ile Avanos arasındaki yol trafiğe kapandı.
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken kar yağışı nedeniyle Nevşehir-Avanos karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda aracın yolda kaldığı öğrenilirken Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30 Kaynak: İHA
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