Son Dakika Haberleri: Nevşehir-Avanos Yolu Trafiğe Kapandı

Nevşehir-Avanos Yolu Trafiğe Kapandı

1 saat önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir ile Avanos arasındaki yol trafiğe kapandı.

Nevşehir-Avanos Yolu Trafiğe Kapandı, System.String[]
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir ile Avanos arasındaki yol trafiğe kapandı.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken kar yağışı nedeniyle Nevşehir-Avanos karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda aracın yolda kaldığı öğrenilirken Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

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