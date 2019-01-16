Nevşehir-Avanos Yolu Trafiğe Kapandı

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir ile Avanos arasındaki yol trafiğe kapandı.

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir ile Avanos arasındaki yol trafiğe kapandı.



Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken kar yağışı nedeniyle Nevşehir-Avanos karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda aracın yolda kaldığı öğrenilirken Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi

Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar