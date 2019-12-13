Nevşehir bakan albayrak kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir bakan albayrak kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor - Son Dakika

Nevşehir bakan albayrak kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor

6 saat önce

Bakan Albayrak Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (3)NEVŞEHİR'DE İŞADAMLARI İLE BULUŞTUHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programının ardından Nevşehir'e geçti.

Bakan Albayrak Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (3)

NEVŞEHİR'DE İŞADAMLARI İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programının ardından Nevşehir'e geçti. Bakan Albayrak, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından düzenlenen programda Nevşehirli iş adamlarına hitap etti. Albayrak, finansman maliyetlerinde yaşanan normalleşme ve iyileşmenin piyasalarda yeniden son derece avantajlı bir yatırım ortamı sağlamış olduğunu kaydetti. Ülke turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olan Nevşehir'in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomiye çok önemli bir katma değer sağlayacağına inandığını vurgulayan Albayrak, 2018 yılında 2,9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Nevşehir, bu yılın ilk 11 ayında 3,6 milyon ziyaretçi sayısını aştı. İşte bu performans, tüm zorluklara ve engellemelere rağmen yolumuza emin adımlarla yürüyeceğimizin Nevşehir özelinde açık bir kanıtı. Biz de 'Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi' kapsamında bu bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve potansiyelinin büyümesi için gereken tüm desteği vereceğiz. 2023 yılı için '75 milyondan fazla turist 65 milyar dolarlık turizm geliri' hedefine giderken, Nevşehir en önemli taşıyıcılardan biri olacaktır. Ülkemizin potansiyeline duyduğumuz inançla yürüyecek ve kamu - özel sektör işbirliği ile el ele omuz omuza vererek yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin ekonomisini inşa edeceğiz dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR, (DHA)

Nevşehir bakan albayrak kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor

Berat Albayrak, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:13 Kaynak: DHA
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