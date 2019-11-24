Nevşehir bakan ersoy, sıcak hava balonuyla kapadokya'yı gezdi

Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi (2)

'BELEDİYE YIKMAZSA ALAN BAŞKANLIĞI YIKACAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'de sabah sıcak hava balonu turunun ardından Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezdi. Bakan Ersoy, müzeyi gezen yabancı turistlerle sohbet etti. Bakan Ersoy, sıcak hava balonlarının Kapadokya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Ersoy, Göreme müzesi en çok ziyaretçi alan müzelerden olduğuna işaret ederek, Bizim hedefimiz Kapadokya'nın turizmden aldığı pasta payını arttırmak ve gelirlerini yükseltmek. Bundan sonra artık Kapadokya'nın sayıya değil, sayı tabi her zaman arttırılacak; ama gelire odaklanması gerekiyor. Bununla ilgili belediyelerle çalıştay yapmayı düşünüyoruz dedi.

'SADECE YIKARAK DEĞİL'

Bakan Ersoy, bölgenin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak Korumak demek sadece peribacası ve çevresinin korunması anlamına gelmiyor. Buradaki ilçenin, şehirlerin yerleşiminin sokak sağlıklaştırmalarının doğru yapılması ve cephelerin özellikle düzenlenmesi, bir yörenin doğal yapısıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Burada belediyelere büyük görev düşüyor. Sadece yıkarak, düzelterek, yasaklar koyarak değil, belediyelerle birlikte çalıştay yaparak, buraya genel anlamda bütüncül bir çevre planlamasını, sokak sağlıklaştırmasını içinde bulunduran bir çalışma yapmamız gerekir. Bununla ilgili maddi bir destek gerekirse biz bakanlık olarak destek olacağız, her türlü katkıyı vereceğiz. Bundan sonra bunun üzerinde yoğunlaşacağız şeklinde konuştu.

'BÖLGE GENEL ANLAMDA MÜZE GİBİ'

Ersoy, turistte rekor kısmını aştıklarını ifade ederek, Bizim hedefimiz burada kalan turistin tatil süresini uzatmak. Sadece balon endeksli turizmden çıkarmak lazım. Kapadokya Türkiye'nin bir yüzü. Burada çok daha etkili doğası, otantik yapısı, kendisine ait bir mutfağı bütün bunlara baktığınız zaman çok sebep var. Biz burada sezonunun daha çok sürelere yayılması için neler yapabiliriz ona bakacağız. Bölgenin genel anlamda bir müze gibi olduğunu düşünürseniz o bölgeyi bütünüyle sağlıklaştırmamız gerekiyor. Bunu belediyelerle çalışma yaparak geliştirmemiz gerekiyor dedi.

'ASYA ÜLKELERİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ'

Bakan Ersoy, arkeolojik değerler, müze ve örenyerleri ile ilgili yurt dışında çok yoğun bir tanıtım kampanyasına başladıklarını belirterek, Bunu dünyanın birçok ülkesinde yapıyoruz. Özellikle Asya ülkeleri 2020 yılında bizim öncelikli hedeflerimiz arasına girdi. Onlara da konsantre oluyoruz. Özellikle o bölgelerden yoğun turist alıyoruz. O bölgelerdeki turistler İstanbul ve İç Anadolu Bölgesi ağırlıklı geliyorlar. Şimdi onları hem İç Anadolu hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine kayacak şekilde bilinçlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda çalışmalara başladık ifadelerini kullandı.

'ALAN BAŞKANLIĞINA YIKIM YETKİSİ VERDİK'

Görme tarihi milli park alanı statüsünün kaldırılması ile ilgili soruyu yanıtlayan Ersoy, Sit alanından çıkmıyor. Hep yanlış bir algı ve bilgilendirme var. Koruma statüleri alan başkanlığına geçiyor. Hiçbir koruma statüsünde azalma yok. Tam tersi tek elden koruma statüleri alan başkanlığına devrediliyor. Alan başkanın başında Vali bulunuyor. İçinde ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin olduğu geniş bir kapsam var, çok çalışkan bir model. Bunun dışında bir şey daha yapıyoruz, alan başkanlığına yıkım yetkisi verdik. Belediyeler bazen çekiniyorlar ve bizim verdiğimiz yıkım talimatını uygulamıyorlar. Biz alan başkanlığına ek bir yetki daha verdik. Eğer belediye yıkım kararını uygulamazsa alan başkanlığı kendi imkanlarıyla yıktırabiliyor. Onu da yılbaşından itibaren hayata geçiriyoruz. Çok daha etkili bir koruma olacak. Koruma statülerinde hiçbir azalma yok. Tem tersine koruma statülerini arttırıyoruz şeklinde konuştu.

'KURALA UYGUN YAPILAŞMA OLACAK'

Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yönelik çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Bakan Ersoy Şubat ayında yıkımlara başlamıştık. Buna aralıksız devam ediyoruz. Yıkım olarak 200'ü geçtik. Halen devam edeceğiz. Planlananlar tek tek yıkılacak. Bölge halkı da onun bilincinde. Herkes artık kurala uygun bir şekilde yapılaşmaya devam edecek dedi.