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NEVŞEHİR Barajın karşısındaki bağ evine, kendi yaptığı sal ile gidiyor

18 dakika önce

Barajın karşısındaki bağ evine, kendi yaptığı sal ile gidiyorNevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde yaşayan Hasan Laçin (71), barajın karşı tarafındaki bağ evine, 20 kilometrelik yolu kullanmamak için demir sacdan yaptığı sal üzerinde, çelik halatla geçiyor.

Barajın karşısındaki bağ evine, kendi yaptığı sal ile gidiyor
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde yaşayan Hasan Laçin (71), barajın karşı tarafındaki bağ evine, 20 kilometrelik yolu kullanmamak için demir sacdan yaptığı sal üzerinde, çelik halatla geçiyor.
Bozca'da oturan Hasan Laçin, köyün yakınından geçen Bozca Barajı'nın karşı tarafında bulunan bağ evine, 20 kilometrelik yol yerine sal ile kestirmeden gidiyor. Barajın bir tarafından diğer tarafına yaklaşık 50 metrelik çelik halat çeken Laçin, sala binip, halatla karşıya geçiyor. Laçin, 2 odalı bağ evine bu yoldan gidip, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerin bakımını yapıyor. Laçin, salın çalınmaması ve akıntıya gitmemesi için de kilitle önlem alıyor.
'SAL İLE HAYVANLARIMIZI GEÇİRİYORDUK'
Hasan Laçin, barajın karşısında bulunan, babadan kalma bağ evine, 20 kilometrelik yolu kullanmamak için 60 yıldır böyle kestirmeden gittiklerini söyledi. Laçin, 60 yıl önce babasıyla yaptıkları ilk salın da hemen hemen aynı olduğunu belirterek, Önceden karşıya geçiş daha kolaydı. İş makineleri girdi buraya ve geçişimizi zorlaştırdılar. Eskiden sal ile at, eşek gibi hayvanlarımızı da karşıdan karşıya geçiyorduk. Artık yaşlandım, zorlanıyorum. Bağ evime Sarıhıdır köyünden de geçiş var; ama 20 kilometrelik bir mesafe. Bu şekilde sal ile geçmek çok kolay oluyor. Yüklerimizi de bununla taşıyoruz dedi.
'SİSTEMİ KENDİM KURDUM'
Karşıya geçerken, salı suyun üzerinde çelik halatla yüzdürdüğünü anlatan Hasan Laçin, Sistemi kendim kurdum. Çelik halatı büyük kayalara bağladım. Sala bindiğimiz zaman halat yardımıyla karşıya geçiyorum. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Suya düşen de hiç olmadı. Bahçemde fasulye, patates, salatalık, domates gibi birçok ürün yetiştiriyorum. Eskiden çocuğum ve torunlarım da gelip gidiyorlardı. Artık kimse gelmiyor. Bağ evimin bulunduğu bölgede 30 kişinin daha arazileri vardı. Hepsi de bıraktı bahçelerini, ekmiyorlar diye konuştu.
NEVŞEHİR Barajın karşısındaki bağ evine, kendi yaptığı sal ile gidiyor
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
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