Son Dakika Haberleri: Nevşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Son Dakika Güncel Nevşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Nevşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

7 saat önce

Nevşehir Barosu Başkanı Mustafa Necmi Öncül, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Nevşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki, System.String[]

Nevşehir Barosu Başkanı Mustafa Necmi Öncül, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.


Öncül, yaptığı yazılı açıklamada, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine ilişkin çağrıların birliğe zarar verdiğini savundu.

Öncül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Daha birkaç ay evvel Samsun'da 35. Mali Genel Kurul yapılmışken, bazı barolarımızın hemen bu genel kurulun akabinde yeniden genel kurul çağrısında bulunmasını doğru ve gerekli bulmuyoruz."

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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