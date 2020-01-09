Nevşehir Basın Anıtı yarın açılıyor - Son Dakika
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Nevşehir Basın Anıtı yarın açılıyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nevşehir Basın Anıtı'nın açılışı 10 Ocak 2020 (Yarın) gerçekleştirilecek.

Nevşehir Basın Anıtı yarın açılıyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nevşehir Basın Anıtı'nın açılışı 10 Ocak 2020 (Yarın) gerçekleştirilecek.


Meteris Meydanı Kavşağı'nda bulunan eski trafo binasının yıkılmasının ardından bu alana Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nevşehir Basın Anıtı için açılış töreni düzenlenecek.


Yapımı Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen anıt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılacak.


Nevşehir'e özgü taşlardan yapılan ve etrafı çeşitli süs bitkileri ile donatılan anıtın bulunduğu alan içerisine ayrıca kent mobilyaları da yerleştirilerek vatandaşlar için burada dinlenme alanı oluşturuldu.


Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrimizdeki meslek örgütü temsilcilerinin yanı sıra gazetecilerin katılımı ile Saat 09.30'da yapılacak olan açılış törenine tüm Nevşehirlileri davet etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
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