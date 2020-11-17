Nevşehir Belediye-Adam Voleybol maçına koronavirüs engeli - Son Dakika

Nevşehir Belediye-Adam Voleybol maçına koronavirüs engeli

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu takımlarından Nevşehir Belediyespor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu takımlarından Nevşehir Belediyespor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yarın Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak Nevşehir Belediye-Adam Voleybol maçının, bir oyuncularının test sonucunun pozitif çıkması, 5 sporcularının ise bu oyuncuyla temaslı olması nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ertelendiği kaydedildi. Açıklamada, teknik ekip ve sporcuların izole edildiği kaydedildi.

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