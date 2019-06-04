Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bayram namazı çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bayram namazı çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Arı, çocukların bayramını kutlayarak onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Hz. Ömer Camiinde kıldı. Cami çıkışında cami cemaati ile tek tek tokalaşarak bayramlaşan Arı, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi. Arı, bayramın Müslümanlar arasında sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

Başkan Arı, bayram namazı için camiye gelen çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocukların bayramlarını kutlayan Arı, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:28:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]