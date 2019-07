Nevşehir Belediye Başkanı Arı, "Bu şehrin nasıl geliştiğini ve değiştiğini herkes görecek"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Sevdamız olan Nevşehir'e hizmet etmek için mazeret ve bahane üretmeden çalışacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hiç birisini unutmadık ve unutmayacağız." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, başkanlık görevine seçildiği ilk günden itibaren Nevşehir'i her alanda marka bir kent haline getirebilmek için çalışmaya başladığını belirtti. Bu amaçla ilk olarak belediyedeki insan ve para kaynağını kontrol altına aldığını ifade eden Arı, bu sayede 2019 yılı için 16 Milyon TL tasarruf sağladıklarını vurguladı. Arı: "İlk olarak şehrin insan ve para kaynağını kontrol altına aldık. Uygulamaya koyduğumuz tedbirler sayesinde sadece bu yıl 16 Milyon TL tasarruf yaptık. Bunlar hiç taviz vermeyeceğim ve asla müsamaha göstermeyeceğim hususlar. Bu şehrin insanlarının vergilerinden aldığımız maaşları evimize götürüp ailemizle yerken belediye başkanı olarak ben, benimle birlikte çalışan her bir personelimiz, yol arkadaşımız helal ettirecek. Tabi ki değişim ve dönüşüm kolay bir şey değil. Belediye de başlayalı doksan gün oldu ve bu sürede bir takım alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Bu şehre maksimum derecede hizmet edebilmek amacındayız. Belediyemizde çalışan herkes kaç saat mesaisi varsa o mesaiye hassasiyetle riayet etmek ve gereğini yapmak zorunda. " diye konuştu.



"Altyapı atağı tüm mahallelerde sürecek"



Seçimler öncesinde Nevşehirlilere verdiği tüm sözleri yerine getireceğini kaydeden Arı, bunun için gerekli tüm planlamaların yapıldığını açıkladı. Şehirdeki üstyapı çalışmalarına başlamadan evvel öncelikle altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak istediklerini ifade eden Arı, bunun için de hazırlanan çalışma programı çerçevesinde tüm mahallelerin bu yöndeki eksikliklerinin çözüme kavuşturulacağını açıkladı. Arı: "Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hiç birisini unutmadık ve unutmayacağız. Zaman zaman eksiklikler olabiliyor ama hepsinin takipçisiyiz. Bürokratik engeller olabiliyor, finans ile ilgili çözmeniz gereken şeyler olabiliyor, sizden değil başka kurumlardan kaynaklı şeyler olabiliyor ama mazeret üretmeden, bahane üretmeden verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getireceğiz. Üstü imar ve inşa etmeden önce altyapı sorunu bitirmeniz gerekiyor. O yüzden başlattığımız altyapı hamlesini şehrin tamamına yaygınlaştıracağız. Sadece Belediye Caddesi, Lale Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi ve Gülşehir Köprülü Kavşağı'na kadar olan alan değil sonrasında Sarraflar çarşısına giriyoruz ardından Kıratlıoğlu Mahallesi peşinden Sümer, İbrahimpaşa, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt Mahallelerine gireceğiz. Bu çalışmalarımızın tamamını planladık. Şu anda stratejik bir planımızı bitirmek üzereyiz. Bütün mahallelerimizin hangi sorunları var tespit ettik. Bu konuda mahalle muhtarlarımız ile de sürekli diyalog halindeyiz. Bunun dışında iki personelimizi görevlendirdik ve bu arkadaşlarımız gece gündüz mahallelerimizi gezerek eksiklikleri tespit ediyor. Çok sağlam ve profesyonel bir ekibimiz şimdi stratejik plan üzerinde çalışıyor. Bu ekibin hiç birisi ne belediyesine ne şehrine yan gözle bakıp şehrin ve belediyenin imkanlarını kişisel egoları için kişiler değil. Zaten böyle insanları belediyemizde barındırmam. Altyapı atağını bitirdikten sonra vaat ettiğimiz her şeyi yapacağız." Şeklinde konuştu.



"Kale bölgesi turizme açılacak"



Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme açılması ile birlikte şehirde istihdam alanında ciddi bir kalkınmanın yaşanacağını vurgulayan Arı, bununla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından turizm yatırımcıları ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. Nevşehir Kalesi etrafına yaklaşık 200 Milyon Dolar civarında bir yatırım gerçekleştirileceğini belirten Arı şöyle konuştu;



"Kale bölgesi ile alakalı verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Turizm Bakanlığı'ndan gelen bir heyet burada uygulayacağımız plan için çalışmalar için üç gündür çalışmalar yapıyor. Bu bölgenin turizme açılması için Katar, Çin ve Japonya'dan 3 ayrı yatırımcı ile görüşüyoruz. Bu bölgeye yaklaşık 200 Milyon Dolarlık bir yatırım yapılacak. Şehirdeki hiçbir imkanı feda etmeyeceğiz. "



"Yeni belediye binası satılacak"



Kamuoyunda yeni belediye binasının satıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ancak burayı satmaya sıcak baktıklarını ifade eden Arı: "Yeni belediye binasını da satmadık ama satacağız. Yeni belediye binasına taşınmayacağımızı söylemiştik çünkü bizim yeni bir belediye binasına çok yüksek masraf ederek taşınmaya lüksümüz yok. Henüz satmadık, kim fazla parayı verirse ona satacağız. Şehrin hiçbir değerini değerinin altında bir bedelle satmayız. Bu şehre zarar verecek olan bir tavra babam dahi olsa Allah şahittir ki müsaade etmedim, etmeyeceğim. Hiç kimsenin şehrin hayrına olan bir şeye göz dikmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Dünyamızı ve ahiretimizi berbat edecek bir tavra girmeyeceğiz. Bu gün yaptığınız bir tavır ahiretinizi berbat edebilir. Dünyadaki menfaat için ahiretteki saadeti değişmeyecek kadar da zekaya sahibiz. Kalbinizdeki bir sevgiye ve elinizi açtığınızda dualarınıza konuk olalım yeter. Sonrasında bu şehrin nasıl değiştiğini nasıl geliştiğini göreceksiniz. Uzattığınız her biri tutacak, her bir kardeşimizle, her bir hemşehrimizle muhabbetle kucaklaşmaya devam edeceğiz. " dedi. - NEVŞEHİR

