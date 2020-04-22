Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Arı, mesajında, TBMM'nin temelinin atıldığı ve Türk milletinin egemenlik kaderinin tayin edildiği 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Gazi meclisin, kurulduğu günden beri, devletin, cumhuriyetin ve demokrasinin en büyük teminatı olduğunu ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, sizler ülkemizin gerçek sahipleri, yarınlarımızın geleceği ve necip milletimizin yükselecek değerlerisiniz. Ülkemizi ve milletimizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde tutacak sizlerin inancı ve geçmişimizden alacağınız güçte saklıdır. Sizlerle birlikte daha güzel ve modern bir Nevşehir'i geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin yarınlara daha mutlu ve umutlu bakabilmesi bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. Bu vesileyle bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın, aziz milletimizin ve değerli hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, saygılar sunuyorum."