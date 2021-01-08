Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan "Erciyes ve Kayseri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan "Erciyes ve Kayseri" açıklaması Açıklaması

08.01.2021 01:47
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020 yılı icraatlarını değerlendirdiği basın toplantısındaki bazı ifadelerinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu bildirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020 yılı icraatlarını değerlendirdiği basın toplantısındaki bazı ifadelerinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu bildirdi.

Başkan Arı, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda bir gazetecinin sorusu üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile aralarında geçen esprili konuşmayı naklettiğini, beyanının bazı basın kuruluşlarınca çarpıtıldığını belirtti.

Erciyes ve Kapadokya Turizmi İşbirliği Toplantısına kendisinin davet edilmediği hatırlatılarak düşüncelerinin sorulması üzerine gazeteciye cevap verdiğini ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Soru üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile aramızda geçen bir diyaloğu gazeteci arkadaşlarımızla paylaştım. Burada, 'Bir ara Kayseri Kapadokya'nın merkezi' şeklinde söylemler oldu ve bu sırada İstanbul'daydım. Dost meclisinde Memduh başkana, 'Memduh ağabey bak canımı sıkma. Eğer bir defa daha Kayseri Kapadokya'nın merkezi dersen Erciyes'i elinden alırım' dedim. Bu sözlerim maalesef bazı basın yayın organlarındaki çarpıtılan ifadelerden dolayı yanlış anlaşıldı. Bunlar bir dost ortamında espri mahiyetinde iki komşu ve kardeş belediye başkanı arasında geçen bir diyalog. Bu sözler üzerinden Anadolu'nun iki güzide komşu kentini karşı karşıya getirmek ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek son derece üzücü. Kayseri ve Nevşehir kardeş şehirler. Memduh Büyükkılıç başkanım benim ağabeyim, Kayserililer ise benim kardeşimdir. Tüm Kayserili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kapadokya, Nevşehir, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan 'Erciyes ve Kayseri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık "Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
Türkiye, Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iddiaları yalanladı Türkiye, Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iddiaları yalanladı         
00:57
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre'yi transfer etti Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre'yi transfer etti         
23:51
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 01:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan "Erciyes ve Kayseri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei