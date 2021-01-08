Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan "Erciyes ve Kayseri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020 yılı icraatlarını değerlendirdiği basın toplantısındaki bazı ifadelerinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu bildirdi.

Başkan Arı, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda bir gazetecinin sorusu üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile aralarında geçen esprili konuşmayı naklettiğini, beyanının bazı basın kuruluşlarınca çarpıtıldığını belirtti.

Erciyes ve Kapadokya Turizmi İşbirliği Toplantısına kendisinin davet edilmediği hatırlatılarak düşüncelerinin sorulması üzerine gazeteciye cevap verdiğini ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Soru üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile aramızda geçen bir diyaloğu gazeteci arkadaşlarımızla paylaştım. Burada, 'Bir ara Kayseri Kapadokya'nın merkezi' şeklinde söylemler oldu ve bu sırada İstanbul'daydım. Dost meclisinde Memduh başkana, 'Memduh ağabey bak canımı sıkma. Eğer bir defa daha Kayseri Kapadokya'nın merkezi dersen Erciyes'i elinden alırım' dedim. Bu sözlerim maalesef bazı basın yayın organlarındaki çarpıtılan ifadelerden dolayı yanlış anlaşıldı. Bunlar bir dost ortamında espri mahiyetinde iki komşu ve kardeş belediye başkanı arasında geçen bir diyalog. Bu sözler üzerinden Anadolu'nun iki güzide komşu kentini karşı karşıya getirmek ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek son derece üzücü. Kayseri ve Nevşehir kardeş şehirler. Memduh Büyükkılıç başkanım benim ağabeyim, Kayserililer ise benim kardeşimdir. Tüm Kayserili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."