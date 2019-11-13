Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Güney Afrika'da

Nevşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Saymanı Rasim Arı, Güney Afrika'da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kongresine katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Durban kentinde, dünya genelinden yaklaşık 3 bin 500 yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katıldığı toplantıda konuşma yapan Başkan Arı, katılımcılara Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgi verdi.



Tarihsel süreçte, birçok uygarlığın yaşadığı ender şehirlerden olan Nevşehir'in, doğal güzellikleri ile eşsiz bir kent olduğunu belirten Arı, yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri, kiliseleri, manastırları, Osmanlı ve Selçuklu dönemi kalıntılarıyla dünyanın en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Arı, "Bölgemizin turizm sektöründeki payını büyütmeyi, ilimizi bu bölge içindeki turizm hareketinin merkezi konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Kapadokya yılda 3 buçuk milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki yıllarda 5 milyon turisti bölgeye çekmeyi planlıyoruz." dedi.

Arı, Nevşehir Kalesi etrafında ortaya çıkarılan yamaç yerleşimini turizme kazandırmak için yaptıkları çalışmaları da anlattı.



Göreve geldiği günden itibaren hizmet ve hürmet odaklı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını ortaya koyduklarını kaydeden Arı, kentin turizm, tarım ve sportif faaliyetlerde örnek bir konuma taşımak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.



Turizm ve sporu bütünleştirerek, kente yeni bir ivme kazandıracaklarını aktaran Arı, şunları söyledi:



"Nevşehir oksijen açısından futbol kamp eğitim merkezinin kurulması için en önemli şehirlerden birisi. Türkiye'nin ve dünyanın en gözde takımlarının burada kamp yapmasına imkan sunacağız. Dolayısıyla turizmin tanıtımına, ekonomiye ve istihdama katkı sağlarken, gençlerimizin spora yönlenmesine aracı olacağız. Yine spor turizmi için tenis akademisi de gerçekleştireceğimiz projeler arasında. Uluslararası tenis turnuvalarını şehrimizde yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, 'Elit Sporcu Merkezi' kurarak, yetenekli gençlerimiz arasından elit sporcu yetiştireceğiz. Bunun yanında 'Dünya Motokros Şampiyonası'na da Nevşehir ev sahipliği yapacak. Aracı şehir olarak Nevşehir'de gerçekleştireceğimiz yatırım ve projelerle, ekonomi ve istihdam olanaklarını artırarak, vatandaşlarımızın büyük şehirlerdeki plansız kentleşmeye yönelmelerinin önüne geçecek ve bu sayede kendi memleketimizde iyi olanaklarda yaşayabileceklerini ortaya koyacağız."