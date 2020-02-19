Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı

7 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından elde ettiği gelirle yaklaşık 2 bin 500 kişiye kavurma ve ayran dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından elde ettiği gelirle yaklaşık 2 bin 500 kişiye kavurma ve ayran dağıttı.

Arı, kendisine çoğunluğu sosyal medya aracılığıyla yapılan hakaret ve iftiraların ardından açtığı tazminat davalarından elde ettiği gelirle, TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanacak Nevşehir Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor müsabakası öncesi Gazi Stadı girişinde vatandaşlar ile öğrencilere ekmek arası kavurma ile ayran ikram etti.

Vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu etkinlikte Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, açtığı davalardan bugüne kadar 60 bin liradan fazla tazminat kazandığını, elde ettiği tazminatlarla bundan sonra da vatandaşlara ikramda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

Şahsına yönelik hakaret ve iftiraların ardından açtığı 15 ayrı tazminat davasının sürdüğünü dile getiren Arı, "Şahsımızın elde ettiği tazminatları, kamu görevi ifa ettiğimiz için kamuyla paylaşmamız lazım. Bizim hakkımız olsa da bu hakkı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.

"Eleştirilerini hakarete taşıyanlar devam etsin, hiç önemli değil. Biz de bir gün lahmacun yeriz, ertesi gün kavurma yeriz." ifadelerini kullanan Arı, şöyle konuştu:

"Bazen öğrencilerimize burs olarak dağıtıyoruz, kitap hediye ediyoruz. Bunlara devam edeceğiz. İlişkilerimizde insanları rencide etmemek önemli. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya gayret ediyoruz. Elbette hatalarımız olabilir. Var olan sıkıntıları doğru şekilde ifade etmek en doğrusudur. Ama hakareti de tercih eden oluyor, onlar da tazminat olarak cezasını alıyor. Hatasını fark edip özür dileyen kardeşlerimiz oluyor, biz de affediyoruz."

Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı

Halide Edip, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:35 Kaynak: AA
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