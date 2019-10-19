Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 'Muhtarlar Günü' mesajı yayımladı
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 'Muhtarlar Günü' mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 'Muhtarlar Günü' mesajı yayımladı

2 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yerel yönetimin ilk adımı olan muhtarların mahallelerindeki vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde etkin bir rol alarak, fedakarlık, sevgi ve emek gerektiren önemli bir görev yürüttüklerini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 'Muhtarlar Günü' mesajı yayımladı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yerel yönetimin ilk adımı olan muhtarların mahallelerindeki vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde etkin bir rol alarak, fedakarlık, sevgi ve emek gerektiren önemli bir görev yürüttüklerini söyledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arı, halkın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş olan ve kendilerinin de yakın mesai arkadaşları olarak gördükleri muhtarların, vatandaşların hizmetle buluşturulması noktasında bu görevlerini özveri ve meşakkatle yerine getirdiklerini kaydetti. Arı mesajında, "Birçok alanda Türkiye'nin örnek şehri ve marka bir kent haline getirmeyi arzuladığımız Nevşehir'i kalkındırmak, geliştirmek ve geleceğe taşımak için muhtarlarımızla her zaman iş birliği yapmaktayız. Yatırımlar noktasında aldığımız birçok kararda onların fikir ve düşüncelerini değerlendirmekteyiz. Onları biz yol arkadaşı olarak görüyor, geleceğin Nevşehir'ini onlarla birlikte inşa ediyoruz. Mahallelerine kamu kaynaklarının aktarılması hususunda birinci derecede sorumluluk bilinciyle 7 gün 24 saat görev başında olan muhtarlarımız önemli bir sorumluluk sahibidirler. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza en etkin bir şekilde ulaşması noktasında da her zaman en ön saflardadır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum. Ebedi hayata göç etmiş olan muhtarlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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