Nevşehir Belediye Başkanı genç sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, geçtiğimiz hafta Antalya'da katıldıkları Junior Cup (Belek) Futbol Turnuvası'nda 2. olarak büyük bir başarıya imza atan Nevşehir Belediye spor U-15 futbol takımı sporcularını antrenman yaptıkları 3 Nolu Çim Saha'da ziyaret etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve Nevşehir Belediye Başkanı Furkan Feralan'ın da kendisine eşlik ettiği Başkan Savran, takımın teknik heyet ve sporcuları ile bir süre sohbet etti.

Başarılarından dolayı Antrenörler Şakir Topoğlu ve Mustafa Kaya ile birlikte genç oyuncuları tebrik eden Savran, "Nevşehir'in geleceği emin ellerde" dedi.

Gençlerin spor yapmalarını, bu yolla sağlıklı olmalarını, sosyalleşmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için onlara her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Savran, gençlerden eğitimlerini aksatmadan spor yaşantılarını sürdürmelerini istedi.

Savran, "Spor disiplini alan sizler eminim ki derslerinizde de çok başarılı olacaksınız. Sizlerden ricam asla eğitiminizi aksatmayın. Spor ile okul hayatınızı birlikte sürdürün. Önünüze hedefler koyun ve bu hedefleri asla küçük tutmayın. Tabi ki hayallerinizi şehrinizin takımı Nevşehir Belediyespor süslüyor olabilir ama bu sadece size bir basamak olsun. Buradan daha üst liglere, milli takıma gitmeyi hedefleyin. Öyle inanıyorum ki azimle çalışan sizin gibi yetenekli gençlerimiz ileri ki yılların bizlerin gururu olacak. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. Bu şehrin belediye başkanı olarak ta her zaman gençlerimize destek olacağımıza, onların spor yapmaları için her türlü imkanımızı seferber edeceğimize söz veriyorum" dedi.