Nevşehir Belediye Başkanı, minik misafirlerini makamında konuk etti - Son Dakika

Diamond Kids - Özel Nevşehir Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minik öğrenciler beraberlerinde okul kurucu müdürü Hatice Boylu ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Minik ziyaretçilerini başkanlık makamı girişinde karşılayan Savran, öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Savran, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette bir süre başkanlık makamını miniklere bırakan Savran, çocukların çeşitli taleplerini dinledi.

Nevşehir'de daha çok çocuk parkı bulunmasını isteyen öğrencilere belediye olarak daha fazla yeşil alan oluşturma ve çocuk parkı yapma sözü veren Savran, "23 Nisan'ın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi ile dünyada ilk kez kutlanan çocuk bayramı, bu milletin geleceğine verdiği önemi de gözler önüne sermektedir. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha da müreffeh yarınlara taşıyacaklardır. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan yavrularımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur" dedi.