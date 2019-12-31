Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Yeni yılın Nevşehir'e ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, hemşerilerinin ve milletimizin yeni yılını kutladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Yeni yılın Nevşehir'e ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, hemşerilerinin ve milletimizin yeni yılını kutladı. Arı, "Şehrimiz için birçok önemli projenin hayata geçtiği 2019 yılının ardından, yeni yılda da hizmetlerimiz aynı heyecan ve azimle devam edecek" dedi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. 2019 yılında Nevşehir'i Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri yapmak için çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda birçok projeyi tamamlayarak hemşehrilerinin hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Arı, geride kalan 2019 yılının Nevşehir için güzel ve kazançlı bir yıl olduğunu ifade etti.


Arı, "2019 yılı içerisinde kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, hizmetlerimizde katılımcı ve şeffaf bir anlayış sergiledik. 2019 yılında olduğu gibi Nevşehir'imizin her alanda gelişmesi, kalkınması, daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için yapılan çalışmalarımız, 2020 yılında da artarak devam edecek. Yeni yıla yeni projeler, yeni atılımlar, yeni hayaller, yeni umutlar ve yeni adımlarla giriyoruz. Yeni yılda da hizmet maratonumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimizin refahına, halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmek öncelikli hedefimiz olacak." diye konuştu.


2020 yılında hayata geçirecekleri birçok projenin heyecanını şimdiden yaşadıklarını kaydeden Başkan Arı, yeni yılın ilk aylarından itibaren turizmden eğitime, istihdamdan spora, eğitimden alt yapıya birçok alanda önemli müjdeler vereceklerini vurguladı.


Nevşehir'in 2020 yılında da büyümeye ve güzelleşmeye devam edeceğini söyleyen Arı, "Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve hizmet aşkıyla 2020 yılında da şehrimiz için büyük hayaller kurmaya, şehre değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Nevşehir sadece belediyecilik hizmetleriyle değil, birçok alanda örnek kent olacak. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının Nevşehir'imize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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