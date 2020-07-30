Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nı kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, bayramların millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek günler olduğunu ifade eden Arı, tüm Nevşehirlilerin Kurban Bayramını kutladı.

Bu özel günü vesile kılıp, varsa kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakılarak, saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşmanın sağlanması ve birliktelik ruhuyla hareket ederek, sürekli dayanışma içinde olunması gerektiğini ifade eden Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplum hayatımızda oldukça farklı bir yeri olan bayramlar, milletimizin mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde bulunduğu ortak sevinç günleridir. Maneviyat ikliminin hissedildiği bu mübarek günlerde insanlar arasındaki gönül köprüsü güçlenir, iyilik ve güzellik topluma yayılır. Yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızın ve büyüklerimizin bir kez daha hatırlanarak sevgilerinin kazanıldığı bu mutluluk günlerimizde yapacağımız her türlü hayır, var olan mutluluğumuza yeni mutluluklar getirecektir. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın şehrimize, ülkemize ve İslam alemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Arı mesajında ayrıca yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle bayram ziyaretlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm vatandaşlardan özellikle kurban kesim alanları ve bayramlaşmalarda maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralarına hassasiyet göstermesini istedi. Arı: " Hep birlikte rehavete kapılmadan pandemi ile ilgili tedbirlere dikkat ederek bayram sevincini doya doya yaşamanın gayreti içerisinde olalım. Bayramda da sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından büyük önem arz etmekte" dedi. - NEVŞEHİR

Kurban Bayramı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:49

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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