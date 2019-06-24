Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mağaza açılışına katıldı
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mağaza açılışına katıldı

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Öz Taşıtlar Limited Şirketi tarafından hizmete kazandırılan Beko konsept mağazasının açılışına katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mağaza açılışına katıldı, System.String[]

Nevşehir'de 2004 Yılından beri beyaz eşya sektöründe farklı firmalarla faaliyet gösteren Öz Taşıtlar şirketinin, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni Beko Konsept Mağazasının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Hasan Saygılı ve Mehmet Emin Uyanbaba'nın sahibi bulunduğu mağazanın açılış törenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Rasim Arı ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende yapılan duanın ardından açılış kurdelesi Milletvekili Açıkgöz ve Başkan Arı tarafından kesildi.

İşletme sahipleri Hasan Saygılı ve Mehmet Emin Uyanbaba'ya hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Arı, açılışa katılan vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek mağazayı gezdi.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
Beko, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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