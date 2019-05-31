Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla vatandaşları sahura kaldırdı
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla vatandaşları sahura kaldırdı

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırdıSümer ve Güzelyurt mahallelerinde marş seslendirerek vatandaşları sahur için uyandırmaya çalışan mehter takımını sokaklarda gören mahalle sakinlerinden kimi evlerinin balkonlarından o anları...

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla vatandaşları sahura kaldırdı, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırdı
Sümer ve Güzelyurt mahallelerinde marş seslendirerek vatandaşları sahur için uyandırmaya çalışan mehter takımını sokaklarda gören mahalle sakinlerinden kimi evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi kimi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.
Mehteran takımını yakından görebilmek için sokağa çıkan çocuklara, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli hediyeler dağıttı.
Başkan Arı, yaptığı açıklamada, insanlara farklı bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini belirterek, "Rabbim bazen aklımıza böyle güzel şeylerde düşürüyor. Hemşehrilerimizle böylesine güzel bir geceyi birlikte yaşamak istedik. Bu gece hemşehrilerimizle kucaklaşıp, muhabbeti ve sevgiyi beraber paylaşıyoruz. Onların ilgisi ve bize gösterdiği teveccühü bir defa daha bu gece yaşadık. Rabbim inşallah bu birlikteliği, beraberliği uzun yıllar boyunca sürdürmemize fırsat verir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:29 Kaynak: AA
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