Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şehir Merkezinde Teşekkür Turu Attı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şehir Merkezinde Teşekkür Turu Attı

21 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir merkezinde teşekkür turu attıNEVŞEHİR - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçim otobüsünden Nevşehirlilere seslenerek teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir merkezinde teşekkür turu attı

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçim otobüsünden Nevşehirlilere seslenerek teşekkür etti.
Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından vatandaşların hayırlı olsun tebriklerini makamında kabul eden Başkan Rasim Arı, bu kez seçim otobüsüyle Milli İrade Caddesinden başlayıp yeni TOKİ bloklarının bulunduğu Bekdik Mahallesi'ne kadar olan yol üzerinde hemşerilerine teşekkür etti.
Beraberinde eşi Melek Arı ve AK Partili Nevşehir Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte seçim otobüsünden hemşerilerini selamlayan Başkan Arı, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.
Milli İrade Caddesi'nden devamla Atatürk Bulvarı, Ticaret Borsası Kavşağı, Millet Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesinden sonra yeni TOKİ bloklarının bulunduğu Bekdik Mahallesi'nde zaman zaman otobüsten inerek hemşerileri ile kucaklaştı.
TOKİ bloklarında ikamet eden vatandaşlarla da bir süre görüşen Başkan Arı, seçim öncesi verilen tüm vaatlerin yerine getirilmesi için tüm ekip arkadaşları ile birlikte çalışma yapacaklarını dile getirdi ve seçimlerde kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:44 Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Genel
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