Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Türk Polisi, Huzurumuzun Teminatıdır'

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Türk Polisi, Huzurumuzun Teminatıdır'

34 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Polis Teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının yanı sıra, hukukun etkin şekilde sağlanması yönünde olduğu kadar, bölücü terör örgütleriyle de gerçekleştirdiği mücadelenin takdirle...

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Türk Polisi, Huzurumuzun Teminatıdır', System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Polis Teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının yanı sıra, hukukun etkin şekilde sağlanması yönünde olduğu kadar, bölücü terör örgütleriyle de gerçekleştirdiği mücadelenin takdirle karşılandığını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Arı mesajında, Emniyet Teşkilatının toplumda huzur ve düzenin sağlaması, halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması, hukuk nizamını ve insan haklarını kollama gibi oldukça önemli ve hayati görev üstlendiğini ifade etti.

Başkan Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

"Emniyet teşkilatımız bir yandan organize suçlar ve hukuk dışı örgütlenmelerle mücadele ederken diğer yandan da, hain terör örgütü ile kararlı bir mücadele sürdürmektedir. Bu yönde Emniyet Teşkilatımız, Jandarmamız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz büyük fedakarlıkla görevlerini ifa etmekte ve bu görevleri yerine getirirken nice emniyet görevlilerimiz vatan uğrunda şehadet şerbetini içmektedir. Anayasa ve kanunlardan aldığı yetki ve milletimizden aldıkları büyük güç ile kamu düzeninin temini ve insan haklarının korunması için büyük azim ve kararlılıkla görevini yapmaya devam eden Emniyet teşkilatımızın 174. Kuruluş yıldönümlerini tebrik ediyor, cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna en değerli varlıkları olan canlarını feda etmekten kaçınmayan, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda mücadele verirken gazilik payesine ulaşan, kahraman polis kardeşlerimizi şükranla anar; halen görevi başında olan polislerimize, fedakarca yürüttükleri güvenlik hizmetinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler dilerim." - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:42 Kaynak: İHA

Polis, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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