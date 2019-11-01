Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, UCLG-MEWA toplantısı için İran'da

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)'nın 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilecek olan Başkanlık Divan toplantısına katılacak.



Dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)'da Sayman Yönetim Kurulu Üyesi görevinin yanında Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eşit Başkanlığı görevlerini yürüten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, teşkilatın stratejik yol haritası ve uygulama araçlarının görüşüleceği Başkanlık Divan Toplantısına davet edildi.



Başkan Arı, 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek olan ve Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi'nin başkanlık divan toplantısının da gerçekleştirileceği program için bu ülkeye gitti.



'Nevşehir Arı ile uluslararası arenada'



Genel merkezi İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan, yerel yönetimleri uluslararası düzeyde etkin bir biçimde temsil etmeyi, uluslararası işbirlikleri oluşturmayı hedefleyen ve dünya çapında yüzden fazla ülkede çok sayıda üyesi bulunan, Birleşmiş Milletler ile eş zamanlı çalışmalar yürüten UCLG ve UCLG-MEWA çatısı altında bölgesel işbirlikleriyle yerelde kalkınmayı hedefleyen Rasim Arı aynı zamanda uluslararası arenada Nevşehir'in tanıtımını da yapıyor.



Nevşehir'in potansiyelini dünyaya aktararak, güçlü bir Nevşehir için uluslararası alanda diplomatik çalışmalara imza atan Arı, Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eşit Başkanlığı görevleri ile de Nevşehir'e, dünyanın önde gelen yerel yönetim birliklerinden birinde üst düzey temsil imkanı sağlıyor. - NEVŞEHİR