Nevşehir Belediye Başkanı Savran'a tebrik ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, çeşitli sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ile kurum ve kuruluş temsilcilerini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve HAK-İŞ heyeti, Başkan Savran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konuklarıyla sohbet eden Savran, Nevşehir halkının güvenine layık olabilmek için çalışacağını belirterek, "Bu şehir için yapılacak tüm güzel ve iyi işlerde elimizi taşın altına koyacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak bu kadim şehrin insanlarına hizmet edeceğiz." dedi.

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetini ifade eden Savran, kent için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile el ele vererek güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını kaydetti.