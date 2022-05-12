Nevşehir Belediye Başkanı Savran, belediyeyle ilgili iddialara cevap verdi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın belediye ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

Belediye Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklama yapan Savran, eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "önceki dönemlerde belediyede yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların üzerine gittiği için istifaya zorlandığını" öne süren Ay'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ay'ın, belediyece geçen ay gerçekleştirilen güneş enerji santrali ihalesi ile kentin zarara uğratıldığı iddiasının da doğruluk payı bulunmadığını belirten Savran, söz konusu ihaleye verilen tekliflerin komisyonca uygun görülmediği için ihalenin iptal edildiğini anlattı.

Ömer Ay'ın her ay farklı paylaşımlarda bulunacağını beyan ettiğini kaydeden Savran, Ay'ın kendisine iletilen konuları doğrulama sürecinden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Savran, yanlış bilgilerle kamuoyunu meşgul etmeye kimsenin hakkı olmadığını söyledi.