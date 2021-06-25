Nevşehir Belediye Başkanı Savran, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve geldiği günden bu yana toplumun farklı kesimleri ile buluşmalarını sürdürmeye devam eden Savran, bu kapsamda, Diriliş Bulvarı ve Saatçi Hoca Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

Görüştüğü iş yeri sahipleri ve çalışanlarına belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Savran, hayata geçirmeyi planladıkları yeni proje ve yatırımlar öncesinde toplumun çeşitli kesimlerinin görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını belirtti.

Nevşehir'in daha yaşanılabilir ve konforlu bir yapıya bürünmesi için gayret ettiklerini anlatan Savran, "Pandemi döneminde özellikle esnaflarımız zor günler geçirdi fakat bu beladan kurtuluyoruz. İnşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Şehrimiz ve ülkemiz hızla pandeminin olumsuz etkilerini atlatacaktır. Bu konuda hükümetimizin ciddi çalışmaları var. Bizler de yerelde, valimiz, milletvekillerimiz, üniversitemiz ve yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.