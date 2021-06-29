Nevşehir Belediye Başkanı Savran, halterde başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, halter branşında başarı göstererek milli takıma davet edilen yıldız kategorisindeki sporcuları çeyrek altınla ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Savran, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen U-15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na katılarak başarı elde eden sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Elde ettikleri derecelerden ötürü milli takım kampına davet edilen sporcular Yaşar Karaca, Eray Çaylak ve Furkan Orhan'a çeyrek altın hediye eden Savran, 20 Ağustos'ta Polonya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda da kendilerine başarı diledi.

Kulüp bünyesindeki tüm sporculardan başarılara imza atmalarını beklediklerini kaydeden Savran, "Kulübümüz bünyesinde önemli başarılara imza atan sporcularımızın, milli forma ile Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Büyük emeklerle kazandıkları başarılar dolayısıyla tüm hemşehrilerimiz adına sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.