Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor'u ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor'u ziyaret etti

06.03.2021 17:32
Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor'u ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Nevşehir Belediyespor kulübünü ziyaret ederek Teknik heyet ve futbolcular ile görüştü.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Nevşehir Belediyespor kulübünü ziyaret ederek Teknik heyet ve futbolcular ile görüştü.

Ziyarette Başkan Savran'a, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, kulüp yöneticilerinin yanı sıra eski Başkanı Salih Dirikoç'da eşlik etti. Ligin ikinci yarısında alınan başarısız sonuçlar sonrasında kentte hüzün havasının oluşmasının ardından Nevşehir Belediyespor'u tesislerde ziyaret eden Başkan Savran Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular ile bir görüşme yaptı.

BELEDIYE BAŞKANI SAVRAN'DAN DESTEK SÖZÜ

Belediye Derincespor karşısında 3 puanı 1 golle kaybettikleri Müsabakayı izlediğini belirten Başkan Savran, Belediye Derincespor müsabakasının ilk 45 dakikasında oynanan futbol ve alınan sonuç ile üzüldüklerini kaydeden Başkan Savran "ligin ikinci yarısı itibari ile Üst üste alınan kötü sonuçlar, takımın moral ve motivasyonunu düşürmüş bunu görebiliyoruz, bizim takımımızın potansiyeli, gücü diğer takımların üzerinde galip gelecek kadar yeterli artık bu takım oturmuş ve bir ekip olmuş durumda, Kulüp Başkanımızın ve yönetimimizin fedakarca çalışmalarını biliyorum.

Nevşehir Belediyespor hepimizin, Nevşehir'in bir markası hali ile sizlerin başarı ve galibiyetleri bize sevinç ve mutluluk getiriyor. Bizlerde kendi üzerimize düşeni Nevşehir Belediyesi olarak ne yapılması gerekiyor ise yapmanın sözünü veriyorum, siz önünüzdeki maçları kazanın bizleri sevindirin bizlerde sizleri sevindirelim" dedi

ÖZALTIN DESTEK İÇİN TEŞEKÜR ETTİ

Nevşehir Belediyespor kulübü başkanı Esat Özaltın Ziyaret ve desteklerinden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a teşekkür etti "Bizlere destek verdiğiniz içi teşekkür ederiz, önemli bir süreçti sizden alacağımız destek Nevşehir Belediyespor'u istediği ve olması gereken yere elimizden geldiğince gayretle bir yerlerde bulunduracağız. Sizin desteğiniz bize çok büyük bir güç veriyor, Nevşehir Belediyespor Kulübünün en zor gününde buradasınız inşallah güzel günler sizlere nasip olur" dedi.

KOÇİN SPORTIF DIREKTÖR

Yapılan konuşmaların ardından Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran takımda Sportif direktör olarak görev yapacak Turgay Koçin'i Teknik Heyet ve Futbolculara tanıttı. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor'u ziyaret etti
Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor'u ziyaret etti

Özaltın Holding, Derincespor, Nevşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor'u ziyaret etti - Son Dakika


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