Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den Rektör Bağlı'ya Veda Ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den Rektör Bağlı'ya Veda Ziyareti

18 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den Rektör Bağlı'ya Veda Ziyareti, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim ile birlikte görevini devredecek olan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya veda ziyaretinde bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Rektör Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere görevi sürecinde gerek şehrin gelişip büyümesinde ortaya koymuş olduğu başarılı çalışmalarından, gerekse üniversiteye vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Seçen'e teşekkür etti.

Her konuda olduğu gibi üniversite-şehir işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Seçen ise, her daim halk ve üniversiteli gençlerle iç içe olmaya büyük özen gösterdiğini belirterek Rektör Bağlı ve yönetimine şahsına göstermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Başkan Seçen ile bir süre görüşen Bağlı, ziyaret sonunda Seçen'e günün anısına plaket takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

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