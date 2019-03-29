Nevşehir Belediye Başkanlığı İçin 70 Bin 906 Seçmen Oy Kullanacak

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir'de 70 bin 906 seçmen sandık başına gidecek.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir'de 70 bin 906 seçmen sandık başına gidecek.



31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir İl merkezinde 217 sandıkta 70 bin 906 seçmen oy kullanacak. Nevşehir'de sabah 08.00'de başlayacak oy verme işlemi 17.00'de sona erecekken seçmenler Nevşehir Belediye Başkanlığı, Nevşehir Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeliğine ve mahalle muhtarları için oy verecek. - NEVŞEHİR

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