Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı

09.08.2021 14:03

Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı Nevşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda ülkemizde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçtiğimiz gün vefat eden eski belediye başkanlarından Yahya Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda ülkemizde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçtiğimiz gün vefat eden eski belediye başkanlarından Yahya Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Nevşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısı belediye başkanlık binasında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın başkanlık ettiği toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, son yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Yangınlara karşı mücadele eden tüm orman çalışanlarına, polis ve askerlere, itfaiye erlerine, belediye personellerine, sağlık emekçilerine ve gönüllü olarak sahada çalışanlara teşekkür eden Savran, "Duamız, en az zararla en kısa zamanda yangınların kontrol altına alınmasıdır. Tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Savran ayrıca, 1984-1989 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan merhum Yahya Yılmaz'ın vefatın da büyük üzüntü duyduklarını kaydederek, "Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmiş Yahya Yılmaz büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Şehrimiz için yaptığı değerli hizmetlerle kalbimizde daima yaşayacaktır. Merhum başkanımızı saygı ve minnetle anıyorum. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerime başsağlığı dilerim. " diye konuştu.

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde de orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçmiş dönem belediye başkanlarından  merhum Yahya Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Yahya Yılmaz, İYİ Parti, Nevşehir, dua, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi
00:49 Kaybetmiyorlar! Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi
00:39 Suriye uyruklu kişi küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından darbedildi
00:36 Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Şüpheliyi darp edip evini taşladılar
00:28 Merih Demiral: 'İkinci yarıda gerekeni yaptık'
00:24 "Böyle gol görmedim" diyen yıldız futbolcu takım arkadaşını öve öve bitiremedi
00:27 ABD'de turistik denizaltı kayboldu: 5 kişi içinde
00:22 Titanik enkazını göstermek için kullanılan denizaltı kayboldu! Ünlü milyarder de içinde
00:09 Arda Güler, A Milli Takım tarihindeki en genç golcü oldu
00:05 Henüz 18 yaşında! Arda Güler, attığı golle tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 01:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement