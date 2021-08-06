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Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

06.08.2021 10:26
Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Nevşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda ülkemizde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçtiğimiz gün vefat eden eski belediye başkanlarından Yahya Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Nevşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda ülkemizde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçtiğimiz gün vefat eden eski belediye başkanlarından Yahya Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Nevşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısı belediye başkanlık binasında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın başkanlık ettiği toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, son yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Yangınlara karşı mücadele eden tüm orman çalışanlarına, polis ve askerlere, itfaiye erlerine, belediye personellerine, sağlık emekçilerine ve gönüllü olarak sahada çalışanlara teşekkür eden Savran, "Duamız, en az zararla en kısa zamanda yangınların kontrol altına alınmasıdır. Tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Savran ayrıca, 1984-1989 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan merhum Yahya Yılmaz'ın vefatın da büyük üzüntü duyduklarını kaydederek, "Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmiş Yahya Yılmaz büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Şehrimiz için yaptığı değerli hizmetlerle kalbimizde daima yaşayacaktır. Merhum başkanımızı saygı ve minnetle anıyorum. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerime başsağlığı dilerim." diye konuştu.

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde de orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçmiş dönem belediye başkanlarından merhum Yahya Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı
Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı
Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Yahya Yılmaz, İYİ Parti, Nevşehir, dua, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika


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