Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

3 saat önce

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.


Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Etnospor Kültür Festivali için İstanbul'da bulunmasından dolayı Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli'nin yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.


Toplantıda; 2020-2021-2022 Mali Yılları Bütçesi, Nevşehir Belediyesi Tanzim Satış Fon Müdürlüğü Ekmek Fabrikasının Ticaret Sicil Kaydının silinmesi, belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu araçların satın alınması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne imar plan yapma yetkisinin verilmesi, birim müdürü ve üstü yöneticilerin atamalarının belediye meclisinin


bilgisine sunulması, Revizyon İmar Planı yapılması, İl Özel İdaresi ile satış-takas mahsuplaşma ve protokol imzalanması, MEDAŞ'a ait imar plan değişiklikleri, Nevşehir Belediyesi'ne ait ihtiyaç fazlası olan ve kullanılmayan gayrimenkullerin, iktisadi varlıkların, iktisadi faaliyet konusu imtiyaz haklarının, elektronik denetim sistemi ile ilgili hakların, otoparklar ve yol üstü otopark işletmeciliğinin Nevşehir Turizm ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Anonim Şirketi'ne devredilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı
Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi 1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:14:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]