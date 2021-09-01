Toplantıda; Okul Servisleri Araçları Yönetmeliği, Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmeliği ve Özel Halk Otobüsleri Yönetmelik Değişiklikleri, İç Borçlanma, 2022 Yılı Gelir Tarifesi, Dolu Kadro Değişiklik Cetveli, Sultan Mahallesi 2 ada, 89 Nolu Parselin Tapudan Terkin edilmesi, İmar Plan Değişiklikleri ve Jeopark Kurulması Sürecine Katılım Sağlanması maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Nevşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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