Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Meclisi, İlk Toplantısını Rasim Arı Başkanlığında Gerçekleştirdi

Nevşehir Belediye Meclisi, İlk Toplantısını Rasim Arı Başkanlığında Gerçekleştirdi

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Nevşehir Belediye Meclisine seçilen üyeler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında ilk meclis toplantısında bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Meclisi, İlk Toplantısını Rasim Arı Başkanlığında Gerçekleştirdi, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Nevşehir Belediye Meclisine seçilen üyeler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında ilk meclis toplantısında bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Belediye Meclisi Toplantısı öncesinde, Belediye Başkanı Arı, meclis üyelerini tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Başkan Arı, seçilmiş bir belediye başkanı olmanın heyecanı içerisinde ilk meclis toplantısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek halkın tercihleri doğrultusunda çalışacaklarını belirtti.

Arı, " Nevşehir Belediye Meclisine seçilen tüm arkadaşlarımızın da ortak paydası Nevşehir. Bu şehre yakışan hizmetleri gerçekleştirmek hepimizin ortak düşüncesi. Bu saatten itibaren parti ayrımı yapmaksızın burada birlik, beraberlik ve dostluk içerisinde halkımızın beklentilerine yapacağımız hizmetlerle karşılık vermeye çaba harcayacağız. Ben tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın bu kapsamda bu şehre çok şeyler katacağına yürekten inanıyorum. Sizlerin bu şehre ve belediyemizin doğru yönetilmesi konusundaki her bir düşüncesi benim için oldukça önemli. Sizlerle bir ekip ruhu içerisinde çalışma yapacağımızdan endişe etmeyiniz. El birliği içerisinde bu kadim şehre önemli hizmetler sağlayacağımıza inanıyorum. İnşallah 5 yıl sonunda da güzel hizmetlerle bulunduğumuz makamları başka arkadaşlarımıza bırakırız." ifadesini kullandı.

Nevşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı daha sonra gündem maddelerin görüşülmesi ile devam etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:08 Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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