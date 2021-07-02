Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı. Toplantıda; Nevşehir Belediyesi'ne yapılacak olan araç hibesinin kabulü, kamu yararına tahsis kararının görüşülmesi, İmar Komisyon Raporu, şartlı bağış yardımı, DSİ ile yapılan protokol ve karla mücadele çalışmaları için yeni araç alımı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı meclis toplantısı 5 Ağustos Perşembe günü yapılacak. - NEVŞEHİR

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