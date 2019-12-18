Nevşehir Belediye personeline stratejik plan eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye personeline stratejik plan eğitimi verildi - Son Dakika

Nevşehir Belediye personeline stratejik plan eğitimi verildi

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından stratejik ve eylem planı kapsamında idari personellere yönelik olarak Stratejik Plan Eğitimi verildi.

Nevşehir Belediye personeline stratejik plan eğitimi verildi, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından stratejik ve eylem planı kapsamında idari personellere yönelik olarak Stratejik Plan Eğitimi verildi.


Hizmet üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmesinin, hem kurumumuz hem de yönetilen topluluk açısından büyük önem taşıdığı bilinciyle hareket eden Nevşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.


Bu kapsamda, daha önce çeşitli konularda belediye yöneticilerine ve personellerine yönelik eğitim programları düzenleyen Teftiş Kurulu Müdürlüğü, faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan birisi olan stratejik plan konusunda da personellerini bilgilendirdi.


Stratejik plan uygulama sürecinin daha verimli yürütülebilmesi adına gerçekleştirilen eğitim çalışması belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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