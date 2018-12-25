Nevşehir Belediyesi 2. Millet Kıraathanesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde
58 dakika önce
Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde oluşturulan 2. Millet Kıraathanesi, 26 Aralık günü halkın hizmetine açılacak.
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yaygınlaşması yönünde talimatları gereği, Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oluşturulan 2. Millet Kıraathanesi'nin26 Aralık 2018 tarihinden itibaren vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti.
Seçen, Nevşehir'deki sosyal ve kültürel gelişiminin etkin bir şekilde sağlanması adına da büyük bir önem kazanan yatırımlardan biri olarak da değerlendirdikleri Millet Kıraathanesi'nin sayısının il merkezinde önümüzdeki süreçte daha da artırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.
Başkan Seçen, Bekdik Mahallesi TOKİ Bloklarında ikamet eden vatandaşlar başta olmak üzere tüm vatandaşların yararlanabileceği şekilde ahşaptan yapılı 2. Milet Kıraathanesindekitap okuma bölümünden isteyen vatandaşlarınkitap okuyabileceği gibi sohbet edebileceği bölümünde oluşturulduğunu ifade etti.
Seçen, Millet Kıraathanesi'nden yararlanacak vatandaşlara da çeşitli ikramların da sunulacağını belirterek, Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılacak 2. Millet Kıraathanesini tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:22 Kaynak: Bültenler
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