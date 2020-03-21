İçişleri Bakanlığı tarafından bu gece yarısından itibaren 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmasının yasaklandığının açıklanmasının ardından Nevşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın paylaşımında bulundu.



Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ile bir genelge göndererek 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar bugün saat 24.00'dan ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Nevşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından, " Yaşlı ihbar hattı Alo 153. 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın. Bütün yaşlılarımızı çok seviyoruz ve her şey onların ve bizlerin sağlığı için" sözlerini paylaştı.



Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - NEVŞEHİR