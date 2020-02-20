Nevşehir Belediyesi "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde 50 kadının hayalini gerçekleştirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 50 kadının hayalini gerçekleştirecek - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde 50 kadının hayalini gerçekleştirecek

7 saat önce

Nevşehir Belediyesinin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla, kentin farklı noktalarındaki alışveriş merkezlerine içine istek notlarının atıldığı "hayal kutusu" yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi

Nevşehir Belediyesinin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla, kentin farklı noktalarındaki alışveriş merkezlerine içine istek notlarının atıldığı "hayal kutusu" yerleştirildi.


Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında bir hafta içinde alınacak talepler değerlendirilecek.

Hayal kutularının birinin başında gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Rasim Arı, ilginin beklentilerin üzerinden olduğunu söyledi.

Arı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde klasikleşmiş programlar var. Biz başka bir şey yapmak istedik ve şehrimizde yaşayan 50 kadının arzu edip yapamadığı hayallerini gerçekleştirelim dedik. Hanımlar bu kutulara hayallerini yazıp atacak. En orijinal ve gerçekleştirilebilir olanları tespit edeceğiz. 8 Mart'ta 50 kadınımız ile kahvaltı yapacağız hayallerini gerçekleştireceğiz ve farklı sürprizler sunacağız." dedi.


Hayalini yazarak kutuya atan Elif Yöndemli, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğunu belirterek, uygulamanın örnek bir proje olduğunu belirtti.

Nevin Uluçay ise uzun süredir gerçekleştiremediği hayalini yazarak kutuya attığını, değerlendirmeye alınacağı yönünde ümitli olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü, Nevşehir, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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